Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки матчу 2 туру АПЛ проти Ньюкасла (3:2). Його слова наводить Sky Sports.

Не впевнений, що я взагалі побачив футбольний матч. Все зводилося до стандартів за стандартами, довгих закидів. Тактика, про яку я говорив перед грою, мала мало значення.

Але мені сподобалося, як ми трималися. Перші півгодини, 45 хвилин були дуже важкими, але команда не зламалася, ми вистояли.

Коли суперник залишився вдесятьох, можна було очікувати, що це стане для нас великим плюсом. Але якщо воротар виконує кожен стандарт, то чисельна перевага майже не допомагає. Тому нам було так непросто втримати рахунок 2:0, - розповів Слот.