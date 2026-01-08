Павло Василенко

Захисник львівського Руха Богдан Слюбик опинився за крок від переходу до європейського клубу. Один із лідерів оборони жовто-чорних вже найближчими днями може змінити клубну прописку та продовжити кар’єру в чемпіонаті Чехії.

Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, головним претендентом на 21-річного центрбека є чеський Пардубіце. Переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії, а чеський клуб готовий заплатити за трансфер українця близько 1,5 мільйона євро. Водночас Рух розраховує виручити за свого вихованця не менше ніж 2 мільйони євро, тож остаточна сума ще може стати предметом торгу.

Очікується, що доля переходу Слюбика вирішиться вже цього тижня. Фінальний раунд перемовин представники клубів планують провести безпосередньо у Львові, що свідчить про серйозність намірів обох сторін.

Ключову роль у можливому трансфері відіграє новий спортивний директор Пардубіце Іржі Білек. Функціонер уважно стежив за прогресом Слюбика ще під час своєї роботи у празькій Славії й тепер прагне залучити українського захисника до свого нового проєкту. Попри те, що Пардубіце наразі посідає лише 11-те місце в чеській Шанс-лізі, фінансові можливості клубу суттєво зросли після появи заможного власника та нових інвесторів.

У поточному сезоні Слюбик провів за Рух 17 матчів, відігравши 1451 хвилину. Загалом у складі львівського клубу він уже зіграв 81 поєдинок і відзначився чотирма голами.

Його контракт чинний до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює вартість захисника у 700 тисяч євро – суму, яку потенційний трансфер може суттєво перевершити.