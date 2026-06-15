Володимир Кириченко

Френк Уоррен, промоутер британського претендента на титул у надважкому дивізіоні Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для boxing247.com заявив, що його підопічний може отримати шанс побитися за титул WBC.

Раніше Уоррен повідомив, що готовий організувати бій Ітаума з переможцем реваншу між чемпіоном світу за версією WBO Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Тепер Уоррен замислюється над титульним поєдинком Ітауми проти обов'язкового претендента за версією WBC та ще одного свого бійця Агіта Кабаєла. За словами промоутера, цей поєдинок можливий, якщо Олександр Усик відмовиться захищати титул WBC проти Кабаєла.

«У нас є ще один хороший бій для Ітауми проти іншого нашого бійця, Кабайела. WBC заявила, що Усик має захищати титул у поєдинку з ним. Тож у нас є 30-денний період, щоб спробувати узгодити умови, інакше бій піде на промоутерські торги. Якщо ж Усик не захоче битися, то йому доведеться звільнити пояс».

Раніше у Британії назвали боксера , з яким Усику слід битися далі.