Павло Василенко

Збірна Швеції зробила гучну заявку на чемпіонаті світу-2026, розгромивши Туніс у першому матчі групового етапу. Поєдинок на стадіоні BBVA у Монтерреї завершився впевненою перемогою європейської команди з рахунком 5:1.

Шведи одразу захопили ініціативу і відкрили рахунок уже на сьомій хвилині. Аярі скористався своїм моментом та вивів команду вперед.

Після тридцяти хвилин гри перевага Швеції стала подвійною. Віктор Дьокереш віддав результативну передачу на Александера Ісака, який потужним ударом відправив м’яч у ворота Тунісу.

Однак африканська команда не здалася. Незадовго до перерви Рекік скоротив відставання, повернувши інтригу – 2:1 після першого тайму.

Та після відпочинку Швеція знову додала в темпі. За пів години до фінального свистка Ісак уже виступив у ролі асистента, допомігши Дьокерешу забити третій м’яч своєї команди.

Наприкінці зустрічі шведи остаточно зняли всі питання. На 85-й хвилині Ісак знову взяв участь у гольовій атаці, а Сванберг довів рахунок до 4:1. У компенсований час Аярі оформив дубль і поставив фінальну крапку.

Перемога дозволила Швеції очолити групу F із трьома очками. Нідерланди та Японія мають по одному балу, а Туніс залишився без очок. У наступному турі Швеція зіграє з Нідерландами (20 червня), а Японія зустрінеться з Тунісом (21 червня).

ЧС-2026, 1-й тур

Група F

Швеція – Туніс – 5:1

Голи: Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 – Рекік, 43.