Снуп Догг став співвласником відомого клубу
Відомий співак вклав гроші у футбол
близько 15 годин тому
Американський репер Снуп Догг офіційно став міноритарним власником валлійського клубу Суонсі Сіті, який виступає у другому англійському дивізіоні. Сума інвестицій та інші деталі угоди наразі невідомі.
53-річний американець з'явився на фотографіях нової форми на початку цього тижня, ставши наступним міноритарним власником клубу після хорватського півзахисника Луки Модріча.
«Моя любов до футболу всім відома, але стати співвласником Суонсі – для мене щось особливе. Це робоче місто, сповнене гордих людей. Я пишаюся тим, що є частиною цього клубу», – написав 17-разовий номінант на премію «Греммі» на сайті клубу.
Поряд із офіційною заявою Суонсі також представив на своєму стадіоні графіті зі Снуп Доггом.
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