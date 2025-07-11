Павло Василенко

Півзахиснику Реала Арді Гюлеру випала честь здобути футболку з легендарним номером 10 безпосередньо з рук легенди Королівського клубу Луки Модріча.

Ветеран залишив Реал після 13 сезонів, і його жест привернув увагу. Після повернення команди з Клубного чемпіонату світу, перед прощанням з гравцями, Модріч дістав з багажу футболку Реала і передав її Гюлеру. Молодий турок щиро подякував йому, обійнявши.

20-річний талант все частіше грає на позиції центрального півзахисника та входив до стартового складу Реалу на турнірі у США.

39-річний Модріч переходить у Мілан як вільний агент.