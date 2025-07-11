Незвичайний жест Модріча. Талант Реала ніколи не забуде цей момент
Хорват покинув мадридський клуб
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Півзахиснику Реала Арді Гюлеру випала честь здобути футболку з легендарним номером 10 безпосередньо з рук легенди Королівського клубу Луки Модріча.
Ветеран залишив Реал після 13 сезонів, і його жест привернув увагу. Після повернення команди з Клубного чемпіонату світу, перед прощанням з гравцями, Модріч дістав з багажу футболку Реала і передав її Гюлеру. Молодий турок щиро подякував йому, обійнявши.
20-річний талант все частіше грає на позиції центрального півзахисника та входив до стартового складу Реалу на турнірі у США.
39-річний Модріч переходить у Мілан як вільний агент.