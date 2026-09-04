Солідно: Шахтар U-19, як і перша команда, проводитиме домашні матчі на стадіоні Челсі
Визначено місце, де «гірники» гратимуть поєдинки Юнацької ліги УЄФА
Юнацька команда донецького Шахтаря проведе домашні поєдинки основного етапу Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27 у Лондоні. Номінально домашньою ареною гірників стане стадіон Кінгсмедоу, який належить лондонському Челсі. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
Стадіон розташований у Лондоні та використовується для проведення матчів молодіжних команд Челсі. Арена може прийняти 4 850 глядачів, серед яких передбачено 2 265 сидячих місць.
Таким чином, юнацька команда Шахтаря виступатиме в Лондоні паралельно з першою командою клубу. Основний склад донеччан також проводитиме свої номінально домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів у столиці Англії, але на іншій арені – Стемфорд Бридж.
У межах основного етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 зіграє шість матчів. Три з них команда проведе на виїзді, а ще три – на стадіоні Кінгсмедоу в Лондоні.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Календар матчів Шахтаря U-19 у Юнацькій лізі УЄФА
1-й тур
10 вересня, 15:00. Ейндговен, PSV Campus De Herdgang
ПСВ U-19 – Шахтар U-19
2-й тур
14 жовтня, 14:00. Лондон, Кінгсмедоу
Шахтар U-19 – АЕК U-19
3-й тур
21 жовтня, 17:00. Мілан, Konami Women & Talent Center
Інтер U-19 – Шахтар U-19
4-й тур
3 листопада, 14:00. Лондон, Кінгсмедоу
Шахтар U-19 – Спортінг U-19
5-й тур
25 листопада, 14:00. Лондон, Кінгсмедоу
Шахтар U-19 – Фенербахче U-19
6-й тур
9 грудня, 14:00. Сенець, NTC Senec
Слован U-19 – Шахтар U-19
За підсумками основного етапу команди розподілять за позиціями в рейтингу Шляху Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть 1–6-те місця, вийдуть до 1/16 фіналу та зіграють проти команд, що завершать цей етап на 17–22-й позиціях.
Колективи, які фінішують на 7–16-му місцях у рейтингу Шляху Ліги чемпіонів, у наступному раунді зустрінуться з командами, що проб’ються до плей-оф через Шлях чемпіонів країн.