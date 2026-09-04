Сергій Разумовський

Юнацька команда донецького Шахтаря проведе домашні поєдинки основного етапу Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27 у Лондоні. Номінально домашньою ареною гірників стане стадіон Кінгсмедоу, який належить лондонському Челсі. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Стадіон розташований у Лондоні та використовується для проведення матчів молодіжних команд Челсі. Арена може прийняти 4 850 глядачів, серед яких передбачено 2 265 сидячих місць.

Таким чином, юнацька команда Шахтаря виступатиме в Лондоні паралельно з першою командою клубу. Основний склад донеччан також проводитиме свої номінально домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів у столиці Англії, але на іншій арені – Стемфорд Бридж.

У межах основного етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 зіграє шість матчів. Три з них команда проведе на виїзді, а ще три – на стадіоні Кінгсмедоу в Лондоні.