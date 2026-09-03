Сергій Разумовський

У перенесеному матчі третього туру бельгійскої Ліги Жупіле Андерлехт на власному полі здобув мінімальну перемогу над Кортрейком. Єдиний гол у зустрічі оформив український нападник Данило Сікан.

Поєдинок став своєрідним дербі колишніх клубів українського півзахисника Євгена Макаренка, який свого часу виступав і за Андерлехт, і за Кортрейк. Водночас головним героєм зустрічі став інший представник України.

Сікан вивів господарів уперед на 43-й хвилині. Форвард скористався передачею партнера Алі Маамара та відправив м’яч у ворота суперника. Цей гол став для 25-річного українця першим у нинішньому чемпіонаті Бельгії.

Водночас результативний удар у матчі з Кортрейком став для Сікана вже шостим у сезоні 2026/27. Загалом нападник провів десять поєдинків у всіх турнірах і записав до свого активу шість голів.

П’ять попередніх м’ячів українець забив у кваліфікації Ліги Європи. Двічі Сікан відзначився у воротах казахстанського Кайрата, ще два голи забив шведському Гаммарбю, а також одного разу вразив ворота грецького ПАОКа.

У другому таймі команди не змогли змінити рахунок. Андерлехт зберіг мінімальну перевагу та довів матч до перемоги з рахунком 1:0.

Попри здобуті три очки, брюссельська команда поки не може похвалитися високим становищем у турнірній таблиці. Після десяти зіграних турів Андерлехт має шість очок і посідає десяте місце.

Чемпіонат Бельгії, третій тур

Андерлехт – Кортрейк 1:0

Гол: Сікан, 43