Павло Василенко

Спортивний директор Андерлехта Олівʼє Ренар у коментарі для клубної пресслужби поділився думками щодо підписання українського нападника Данила Сікана з Трабзонспора.

«У свої 24 роки Данило Сікан є гравцем, який вже має чималий досвід виступів у чемпіонатах України та Туреччини, Лізі чемпіонів та у складі національної збірної. Він володіє хорошою технікою, легко вписується в командну гру та вміє ефективно використовувати простір. Крім того, він є хорошим нападником і має хорошу гру головою».

24-річний Данило Сікан у нинішньому сезоні провів 16 поєдинків за турецький клуб, в яких встиг відзначитися чотирма голами.

Раніше форвард також виступав за Шахтар, Карпати, Маріуполь та німецьку Ганзу. У складі збірної України нападник забив один гол у семи поєдинках.

Сікан залишив Трабзонспор на правах повноцінного трансферу і підписав контракт з клубом із Брюсселя до 30 червня 2030 року.