Олександр Сукманський

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Спортінг прийматиме Арсенал. Гра відбудеться на стадіоні «Жозе Алваладе» в Лісабоні і розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Спортінг продовжує боротьбу за титул у португальській лізі, здобувши перемогу 4:2 в останньому турі, що стало ідеальною підготовкою до чвертьфіналу. Команда має лише одну поразку в 16 останніх офіційних матчах (13 перемог, 2 нічиї). У Лізі чемпіонів Спортінг переміг чинного чемпіона ПСЖ і здійснив один з найвидатніших камбеків сезону, пройшовши Буде-Глімт з загальним рахунком 5:3. На своєму полі португальці залишаються непереможними в поточному розіграші Ліги чемпіонів – п’ять перемог у п’яти матчах. Загалом Спортінг виграв дев’ять домашніх матчів поспіль у всіх турнірах.

Арсенал втратив шанси на требл після поразки від Манчестер Сіті у фіналі Кубка Ліги та вильоту з Кубка Англії від Саутгемптона. Незважаючи на це, «каноніри» залишаються одними з головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Однак для виходу до півфіналу їм потрібно подолати психологічний бар’єр – Арсенал програв п’ять з восьми останніх чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Водночас команда показує стабільно високу форму в єврокубках: 16 перемог у 20 останніх матчах (2 нічиї, 2 поразки). У поточному сезоні Арсенал має 9 перемог і 1 нічию в 10 матчах Ліги чемпіонів.

Історія зустрічей

Спортінг досі не перемагав Арсенал у семи очних матчах (4 нічиї, 3 поразки), включаючи розгромну поразку 1:5 на своєму полі в минулому сезоні. Арсенал ще жодного разу не вигравав на виїзді в плей-оф Ліги чемпіонів проти португальських команд (4 нічиї, 2 поразки).

Прогноз

Спортінг може створити проблеми Арсеналу, який перебуває не в найкращому психологічному стані. Ставка на нічию виглядає обґрунтованою.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.