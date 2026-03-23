Арсенал програв всі чотири останні фінали Кубка англійської ліги – це рекорд в історії турніра
Лондонці не зуміли обіграти Манчестер Сіті
близько 2 годин тому
Арсенал / Фото - ВВС
22 березня Манчестер Сіті у фіналі Кубка англійської ліги обіграв Арсенал на «Вемблі» із рахунком 2:0.
Перемогу підопічним Пепа Гвардіоли приніс дубль захисника Ніко О’Райлі у другому таймі матчі.
Таким чином, Арсенал програв у всіх своїх останніх чотирьох фіналах Кубка англійської ліги.
Це найдовша серію фіналів без здобуття трофея в історії змагання серед усіх клубів.
Нагадаємо, Арсенал розгромив Баєр і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
