Сергій Разумовський

Шахтар зробив ще один крок до півфіналу Ліги конференцій.

У матчі-відповіді чвертьфіналу проти АЗ Алкмар, який проходить на стадіоні «АФАС» у Нідерландах, донецька команда відкрила рахунок після стрімкої контратаки. Аліссон точним більярдним ударом у кут воріт вивів гірників уперед, а загальний рахунок у двоматчевому протистоянні став 4:0 на користь українського клубу.

Таким чином, Шахтар ще більше зміцнив свої позиції в боротьбі за вихід до наступного раунду турніру.

У разі успіху за сумою двох матчів суперником гірників у півфіналі стане переможець пари Кристал Пелас – Фіорентина. Після першого поєдинку суттєву перевагу має англійський клуб, який переміг з рахунком 3:0, тож саме лондонці наразі є головними претендентами на вихід до півфіналу.

