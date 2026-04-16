Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко заявив про амбіції перемогти у Лізі конференцій перед матчем-відповіддю чвертьфіналу проти АЗ Алкмар (3:0 – перша гра).

Сподіваюся, що нічого не зміниться – ми в кожній грі прагнемо перемогти. Але матч на виїзді – це завжди інший тиск і більша відповідальність. Це друга гра, за результатом якої стане зрозуміло, чи здобудемо ми путівку далі.

Фіорентина чи Кристал Пелас? Якщо чесно, то поки не стежимо. Коли дійдемо до цього етапу, тоді й будемо аналізувати. Зараз маємо дуже щільний графік, і зайве відволікання може лише зашкодити. Обидві команди сильні. Фіорентині буде непросто відігратися, тому ймовірно, що гратимемо з англійцями. Але так далеко не забігаємо – попереду матч за вихід до півфіналу.

Фортуна не завжди на нашому боці, але в матчі проти поляків вона нам посміхнулася 😁. Сподіваюся, що фанати побачать наш вихід до півфіналу. Ми докладемо для цього максимум зусиль.

Мета – виграти [Лігу конференцій], але навіть близько не думаємо нині про трофей. Зараз зосереджені на тому, щоб вийти до фіналу, – заявив Бондаренко в інтерв'ю «Футболу 24».