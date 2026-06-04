Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник московського локомотива алєксєй батраков, найімовірніше, не перейде до ПСЖ, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, паризький клуб справді цікавився 20-річним росіянином. Однак після детальнішого аналізу профайлу футболіста у ПСЖ вирішили зосередитися на інших варіантах підсилення складу.

У травні агент батракова заявляв, що представники ПСЖ планують прилетіти до москви для подальшого вивчення ситуації навколо гравця.

Нагадаємо, за ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний. Від 24 лютого 2022 року рф веде агресивну війну проти України.