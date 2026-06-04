Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції. У півфінальному поєдинку українська тенісистка програла восьмому номеру світового рейтингу міррі андрєєвій.

Зустріч на паризьких кортах тривала 1 годину 16 хвилин. Костюк виконала один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок та реалізувала один брейк-пойнт із п'яти. Для Марти це перша поразка на ґрунтовому покритті цього сезону після серії з 17 перемог поспіль, під час якої вона виграла титули на турнірах у Руані та Мадриді.

Roland Garros. Півфінал

Марта Костюк (Україна) — мірра андрєєва — 1:6, 3:6

За підсумками турніру Марта оновить особистий рекорд у світовому рейтингу. Вона підніметься на 12-е або 13-е місце.

Сабалєнко з ганьбою вилетіла з Roland Garros, програвши вирішальний сет 0:6.