Олександр Сукманський

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна США на своєму полі зустрінеться з Боснією і Герцеговиною. Господарі турніру спробують продовжити боротьбу за трофей, тоді як боснійська команда вперше в історії виступить у плейоф мундіалю. Гра відбудеться 2 липня та розпочнеться о 3:00.

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Американці впевнено розпочали груповий етап, здобувши дві перемоги та достроково гарантувавши собі перше місце в групі D. У третьому турі команда Маурісіо Почеттіно поступилася Туреччині, однак на той момент турнірне становище вже було вирішене, а тренерський штаб використав ротацію складу.

Тепер перед США стоїть завдання покращити невтішну статистику виступів у плейоф чемпіонатів світу. Американська збірна програла сім із восьми останніх матчів на стадії вибування, а поразка від Нідерландів на ЧС-2022 стала початком серії з десяти поспіль невдач у зустрічах із європейськими командами, включаючи товариські матчі.

Попри це, на домашньому полі США демонструють упевнені результати. Поразка від Туреччини стала лише другою в дев'яти останніх офіційних матчах, проведених удома.

Боснія і Герцеговина вийшла до плейоф із третього місця групи B, поступившись лише Швейцарії та Канаді. У заключному турі команда впевнено переграла Катар з рахунком 3:1 і забезпечила собі місце серед учасників 1/16 фіналу.

Водночас боснійці залишаються однією з найменш надійних команд турніру в обороні. На груповому етапі вони пропустили шість м'ячів, а за всю історію своїх виступів на чемпіонатах світу ще жодного разу не зіграли «на нуль». Проте у кваліфікації команда продемонструвала характер, здолавши у серіях пенальті збірні Уельсу та Італії.

Майбутня зустріч стане четвертим очним матчем між командами. У трьох попередніх товариських поєдинках, які відбулися з 2013 по 2021 рік, збірна США не зазнала жодної поразки.

Статистика також обіцяє результативний футбол. В останніх восьми міжнародних матчах за участю США в середньому забивалося 4,4 гола за гру, а в кожному поєдинку групового етапу американці завдавали щонайменше десяти ударів по воротах. Водночас у 11 з 12 останніх матчів Боснії і Герцеговини відзначалися обидві команди, а в 12 з 13 поєдинків боснійці завдавали щонайменше трьох ударів у площину воріт.

Одним з головних козирів американців залишається Фоларін Балогун, який забив шість м'ячів в останніх 11 матчах за національну команду, зокрема двічі відзначився на груповому етапі мундіалю. У складі Боснії і Герцеговини варто звернути увагу на Ерміна Махміча, який забив два голи після виходу на заміну, причому обидва – після 80-ї хвилини.

Перед матчем США оцінюватимуть готовність Марка Маккензі та Остона Трасті, тоді як Боснія і Герцеговина знову може розраховувати на Таріка Мухаремовича, який відбув дискваліфікацію.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі США — Боснія і Герцеговина так: коефіцієнт на перемогу американців — 1.4, на перемогу боснійців — 8.24. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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