Павло Василенко

Збірні Туреччини та США видали яскравий поєдинок третього туру групи D на чемпіонаті світу-2026, який завершився перемогою команди Вінченцо Монтелли з рахунком 3:2.

Американці вийшли вперед вже на другій хвилині, коли влучним пострілом відзначився Остон Трасті, але ще до перерви Туреччина забила двічі – точні удари на рахунку Арди Гюлера та Бариша Йилмаза.

У другому таймі США знову швидко відігралися і зрівняли рахунок – відзначився Себастьян Бергальтер.

Втім, вже на восьмій компенсованій хвилині турки все ж змогли порадувати власних вболівальників і вирвати перемогу завдяки голу Каана Айхана.

Збірна США вийшла з першого місця в плейоф, тоді як Туреччина відправляється додому.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група D

Туреччина – США – 3:2

Голи: Гюлер, 10, Йилмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасті, 3, Бергальтер, 49.