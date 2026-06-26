ЧС-2026. Туреччина перемогла США у матчі з п’ятьма голами
Турецька команда грюкнула дверима на мундіалі
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірні Туреччини та США видали яскравий поєдинок третього туру групи D на чемпіонаті світу-2026, який завершився перемогою команди Вінченцо Монтелли з рахунком 3:2.
Американці вийшли вперед вже на другій хвилині, коли влучним пострілом відзначився Остон Трасті, але ще до перерви Туреччина забила двічі – точні удари на рахунку Арди Гюлера та Бариша Йилмаза.
У другому таймі США знову швидко відігралися і зрівняли рахунок – відзначився Себастьян Бергальтер.
Втім, вже на восьмій компенсованій хвилині турки все ж змогли порадувати власних вболівальників і вирвати перемогу завдяки голу Каана Айхана.
Збірна США вийшла з першого місця в плейоф, тоді як Туреччина відправляється додому.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група D
Туреччина – США – 3:2
Голи: Гюлер, 10, Йилмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасті, 3, Бергальтер, 49.