Павло Василенко

Представники Футбольної асоціації Ірану не братимуть участі в жеребкуванні групового етапу чемпіонату світу, яке відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Причина – Сполучені Штати відмовили у видачі віз кільком ключовим членам іранської делегації, що в Тегерані назвали політичним рішенням, не пов’язаним зі спортом.

«Ми повідомили ФІФА, що ці рішення не мають нічого спільного зі спортом, і що наша делегація не буде присутня на жеребкуванні», – оголосили в ефірі державного телебачення.

За даними іранських ЗМІ, серед тих, кому відмовили у в’їзді до США, – президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж та виконавчий директор національної команди Мехді Хараті.

Іран, який потрапив до другого кошика, сподівається нарешті подолати груповий етап на своєму шостому чемпіонаті світу. Але дипломатичний скандал вже затьмарив підготовку збірної.