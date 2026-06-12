Олександр Сукманський

Збірна США розпочне свій шлях на домашньому чемпіонаті світу-2026 матчем проти Парагваю. Поєдинок відбудеться в Лос-Анджелесі та стане одним з центральних протистоянь стартового туру групового етапу.

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Американці мають позитивний досвід виступів на домашніх мундіалях. Під час чемпіонату світу 1994 року команда дійшла до 1/8 фіналу. Також США виходили до плейоф на трьох останніх турнірах, у яких брали участь – у 2010, 2014 та 2022 роках.

Водночас команда Маурісіо Почеттіно підходить до старту турніру не в найкращій формі. У 2026 році американці зазнали трьох поразок у чотирьох матчах, здобувши лише одну перемогу. Втім, усі невдачі припали на зустрічі зі збірними, які перебувають вище в рейтингу.

Парагвай повертається на чемпіонат світу вперше з 2010 року. Під час відбору команда набрала стільки ж очок, скільки Колумбія, Уругвай та Бразилія, а також продемонструвала один із найкращих захистів серед учасників південноамериканської кваліфікації.

Разом із тим результативність залишалася проблемою для парагвайців. У середньому команда забивала 0,78 гола за матч, що стало одним із найнижчих показників серед усіх учасників фінальної частини турніру.

Останні очні зустрічі залишилися за США. У період з 2016 по 2025 рік американці здобули три перемоги поспіль над Парагваєм, причому кожного разу з перевагою лише в один м’яч.

Серед ключових футболістів збірної США виділяється Крістіан Пулішич, який взяв участь у всіх трьох голах своєї команди на чемпіонаті світу 2022 року. У складі Парагваю одним із лідерів залишається Мігель Альмірон, який відзначився результативною передачею в останньому матчі між цими збірними та забив у нещодавній перемозі над Нікарагуа.

Перед стартовою грою США не мають кадрових втрат, тоді як Парагвай ризикує залишитися без Хуліо Енсісо через пошкодження.

Статистика також говорить на користь американців: у шести з останніх семи матчів за участю США було забито понад два м’ячі, тоді як Парагвай упродовж десяти поспіль поєдинків чемпіонатів світу пропускав не більше одного гола за гру.

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