Павло Василенко

Збірна Німеччини оплатить проїзд 600 уболівальників з цієї країни автобусом на фінальний матч групового етапу чемпіонату світу проти Еквадору на стадіоні «МетЛайф» 25 червня.

Фанатам не доведеться мати справу з високими витратами на проїзд, оскільки вони можуть безкоштовно дістатися арени в Нью-Джерсі з центру Нью-Йорка. Звичайний квиток на поїзд коштує менше 13 доларів, але під час чемпіонату світу ціна «злетіла» до 98 доларів.

Ця новина може бути особливо приємною для вболівальників, особливо враховуючи те, що влада нещодавно оголосила, що проїзд потягом коштуватиме до 150 доларів. Ціни на квитки на автобус, які спочатку коштували 80 доларів, з того часу впали до 20 доларів. Місцева влада підвищує ціни, оскільки ФІФА відмовилася субсидувати транспортні витрати вболівальників.

«Враховуючи високу вартість проїзду автобусами та поїздами в Нью-Йорку під час чемпіонату світу, збірна Німеччини організує безкоштовний транспорт на фінальний матч групового етапу для 600 уболівальників. Капітан Джошуа Кімміх та його товариші по команді оплачують автобуси, які довезуть уболівальників з Нью-Йорка на арену в Нью-Джерсі на матч проти Еквадору», – повідомила Німецька футбольна асоціація (DFB).

На чемпіонатах світу в Росії та Катарі вболівальникам пропонували безкоштовний транспорт до місць проведення матчів та фан-зон. Американці зобов'язалися запропонувати таку ж перевагу в угоді, але пізніше вирішили стягувати з уболівальників плату за проїзд. І ця плата тимчасово значно зросла перед чемпіонатом світу.

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