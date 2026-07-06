Олександр Сукманський

Збірні США та Бельгії зустрінуться в Сіетлі на стадіоні Lumen Field у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Господарі турніру спробують уперше з 2002 року вийти до чвертьфіналу мундіалю.

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Американці пробилися до цієї стадії після перемоги над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0. Для збірної США це сьомий вихід до плейоф чемпіонату світу, однак лише одного разу команда змогла подолати цю стадію.

Перед матчем виникла невизначеність щодо участі найкращого бомбардира команди Фоларіна Балогуна, який отримав червону картку у попередній зустрічі. Втім ФІФА призупинила дію дискваліфікації, незважаючи на відсутність апеляції з боку американської федерації, тому нападник знову доступний для вибору.

Завдяки результативності Балогуна збірна США стала єдиною командою за межами УЄФА та КОНМЕБОЛ, яка забивала щонайменше два м'ячі у чотирьох поспіль матчах фінальної частини чемпіонату світу. Загалом вісім голів команди розподілилися між шістьма різними футболістами.

Бельгія здобула перше місце у своїй групі лише в заключному турі після великої перемоги над Новою Зеландією, а в 1/16 фіналу здійснила вольовий камбек у матчі з Сенегалом. Поступаючись з різницею у два м'ячі, бельгійці вирвали перемогу в додатковий час, ставши першою командою з 2018 року, якій вдалося пройти стадію плейоф після такого відставання.

На нинішньому чемпіонаті світу Бельгія завдала найбільше ударів серед усіх команд — 92, що в середньому становить 23 удари за матч. Водночас у другому таймі команда пропустила лише два м'ячі за останні сім поєдинків.

Історія очних зустрічей також на боці бельгійців. Після перемоги США з рахунком 3:0 на чемпіонаті світу 1930 року американська команда програла Бельгії всі шість наступних матчів у всіх турнірах, пропустивши за цей час 15 м'ячів.

Серед гравців, за якими варто стежити, виділяються Малик Тіллман, який забив свій перший гол на цьому чемпіонаті світу у попередньому раунді, а також Юрі Тілеманс. Саме він став автором найпізнішого гола в історії чемпіонатів світу з 1966 року, відзначившись на позначці 124 хвилини і 44 секунди у матчі проти Сенегалу.

Обидві команди підходять до зустрічі майже в оптимальних складах.

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