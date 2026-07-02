Володимир Кириченко

Вчора, 2 липня, збірна США обіграла Боснію та Герцеговину (2:0) у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026.

Американська команда догравала матч удесятьох після вилучення 24‑річного форварда Фоларіна Балогуна, який після перегляду арбітром VAR отримав пряму червону картку за фол проти суперника на 64-й хвилині гри.

Проте саме гол Балогуна став переможним для США – на 45‑й хвилині зустрічі він відкрив рахунок.

За даними OptaJack, Балогун став четвертим гравцем в історії плей‑оф чемпіонатів світу, який забив і отримав червону картку в одній грі.

Востаннє подібне траплялося у фіналі ЧС‑2006, коли капітан збірної Франції Зінедін Зідан забив з пенальті у ворота збірної Італії (1:1, 3:5 по пенальті), а потім отримав червону картку за удар головою у груди Марко Матерацці.

Подібне також траплялося із двома бразильцями – Роналдіньо у чвертьфіналі ЧС‑2002 проти Англії (2:1) та Гаррінчі у грі з Чилі (4:2) у півфіналі ЧС‑1962. Вони також забивали та отримували червоні картки у цих матчах.

США впевнено пройшли Боснію в 1/16 фіналу ЧС-2026, але втратили головного героя перед битвою з Бельгією