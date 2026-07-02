Герой збірної Бельгії увійшов в історію чемпіонату світу
Футболіст приніс своїй команді важливу перемогу
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Півзахисник збірної Бельгії Юрі Тілеманс увійшов в історію чемпіонатів світу. Хавбек «червоних дияволів» забив найпізніший гол на мундіалях.
У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бельгії здобула вольову перемогу над командою Сенегалу – 3:2.
Героєм поєдинку став Тілеманс, який приніс бельгійця путівку в наступний раунд турніру. Коли хавбек забив м'яч у воротар африканців, годинник показував 124 хвилини 44 секунди.
Попередніми найпізнішими голами в історії чемпіонатів планети були:
- 120:49 – Абдельмалек Джабу (Алжир) проти Німеччини (2014)
- 120:13 – Алессандро Дель П'єро (Італія) проти Німеччини (2006)
- 119:51 – Джеффрі Херст (Англія) проти Німеччини (1966)
- 119:23 – Девід Платт (Англія) проти Бельгії (1990)
Бельгія зіграє проти США у 1/8 фіналу чемпіонату світу.