Сергій Разумовський

Став відомий стартовий склад французького ПСЖ на домашній перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Однією з головних новин для українських уболівальників стало те, що центральний захисник паризької команди Ілля Забарний розпочне поєдинок на лаві запасних.

Також свій стартовий склад на півфінальну зустріч оголосила і Баварія. Команду до цього матчу готував головний тренер Венсан Компані, який визначився з футболістами, що розпочнуть гру з перших хвилин.

У нинішньому сезоні українець провів 33 матчі та відзначився одним забитим м’ячем. Попри стабільну увагу до його виступів, цього разу тренерський штаб ПСЖ вирішив не включати футболіста до стартового складу на один із ключових матчів сезону.

Матч між ПСЖ і Баварією стартує о 22:00. Обидві команди підійшли до півфіналу після переконливих виступів у чвертьфіналі турніру. Баварія за сумою двох зустрічей пройшла мадридський Реал — 2:1 та 4:3, тоді як ПСЖ двічі обіграв англійський Ліверпуль із рахунком 2:0.