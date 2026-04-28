Денис Сєдашов

Сьогодні, 28 квітня, у Парижі відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться французький ПСЖ та мюнхенська Баварія. Протистояння грандів європейського футболу прийме стадіон Парк де Пренс.

Головним суддею зустрічі призначено швейцарця Сандро Шерера. Допомагатимуть йому на лініях асистенти з Іспанії — Анхель Невадо Родрігес та Гуадалупе Поррас.

Де дивитися матч

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що матч-відповідь між цими командами запланований на 6 травня.

