ПСЖ — Баварія: де і коли дивитися півфінальний матч Ліги чемпіонів
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
Сьогодні, 28 квітня, у Парижі відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться французький ПСЖ та мюнхенська Баварія. Протистояння грандів європейського футболу прийме стадіон Парк де Пренс.
Головним суддею зустрічі призначено швейцарця Сандро Шерера. Допомагатимуть йому на лініях асистенти з Іспанії — Анхель Невадо Родрігес та Гуадалупе Поррас.
Де дивитися матч
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що матч-відповідь між цими командами запланований на 6 травня.
