Спортивний журналіст Віктор Вацко назвав свого фаворита у матчі відбору ЧС-2026 проти збірної Азербайджану (2:1). Він наголосив на результативності Руслана Малиновського, який за два поєдинки відзначився трьома голами та однією гольовою передачею. Однак, на думку Вацка, саме Олексій Гуцуляк став головним козирем команди у цій грі.

Гуцуляк відкрив рахунок на 30-й хвилині, а потім, на 64-й хвилині, видав ефектний пас на Малиновського, який завершив атаку влучним ударом по воротах Азербайджану.

Нагадаємо, що за підсумками фанатського голосування «Левом матчу» визнали Руслана Малиновського.