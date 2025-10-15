Вацко назвав найкращого гравця збірної України в грі проти Азербайджану
Коментатор відзначив Олексія Гуцуляка
близько 1 години тому
Спортивний журналіст Віктор Вацко назвав свого фаворита у матчі відбору ЧС-2026 проти збірної Азербайджану (2:1). Він наголосив на результативності Руслана Малиновського, який за два поєдинки відзначився трьома голами та однією гольовою передачею. Однак, на думку Вацка, саме Олексій Гуцуляк став головним козирем команди у цій грі.
Гуцуляк відкрив рахунок на 30-й хвилині, а потім, на 64-й хвилині, видав ефектний пас на Малиновського, який завершив атаку влучним ударом по воротах Азербайджану.
Нагадаємо, що за підсумками фанатського голосування «Левом матчу» визнали Руслана Малиновського.
«Мені дуже подобається його (Гуцуляка – Прим.ред.) інтелект, якість якого немає в жодного з вінгерів збірної. Вміння грати в чужому штрафному та на підходах, робота без м'яча, відкривання навіть в обмеженому просторі, вибір позиції. Ці якості Гуцуляка були величезним козирем для збірної і дають команді фактично прихованого центрфорварда…
Якщо дивитися на гру Гуцуляка за клуб, на його ефективність, то виникають величезні питання, чи варто викликати у збірну вінгера з такою скромною результативністю? Але дивишся на цифри у збірній – усі питання відпадають. Тому Олексій Гуцуляк – мій «Лев матчу» Україна – Азербайджан», – резюмував журналіст на своєму ютуб-каналі.