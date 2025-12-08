Аналітична система Opta опублікувала оновлені прогнози щодо фаворитів чемпіонату світу 2026 року, і на вершині рейтингу опинилася збірна Іспанії. За підрахунками суперкомп’ютера, імовірність того, що іспанці піднімуть над головою трофей, складає 17%.

Франція з показником 14,1% йде другою та залишається одним із головних претендентів на успіх, тоді як Англія з 11,8% замикає трійку найсильніших за версією штучного інтелекту.

На протилежному полюсі — команди Йорданії, Кюрасао та Гаїті. Алгоритми Opta вважають, що їхні шанси на перемогу на турнірі практично дорівнюють нулю.

Іспанія на груповому етапі зіграє з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм — група виглядає конкурентною, але керована перевага в прогнозах додає іспанцям статусу очевидного лідера.

Діючим чемпіоном світу залишається Аргентина, яка тріумфувала на ЧС-2022. Франція, що здобула титул у 2018-му, на останньому мундіалі фінішувала другою.

Повне жеребкування груп мундіалю.