Стало відомо, хто може очолити збірну Аргентини у випадку відходу Скалоні
Це колишній наставник Рівер Плейта
38 хвилин томуПідписатися в
Марсело Гальярдо може замінити на посту наставника збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, якщо той вирішить залишити свою посаду. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Зазначено, що у такому випадку кандидатура Гальярдо розглядатиметься. Найбільше бажаним варіантом для Аргентинської футбольної асоціації є Дієго Сімеоне, але малоймовірно, що він залишить Атлетіко.
Контракт Скалоні закінчується у грудні. Під керівництвом 48-річного спеціаліста команда посіла 2-ге місце на ЧС-2026, поступившись у фіналі Іспанії (0:1 д. ч.).
Раніше Ліонель виграв зі збірною ЧС-2022 і двічі – Кубок Америки.
50-річний Марсело Гальярдо раніше залишив посаду головного тренера Рівер Плейт. Під його керівництвом команда виграла 15 трофеїв, зокрема стала чемпіоном Аргентини і двічі була переможцем Кубка Лібертадорес.
Нагадаємо, Скалоні розкрив правду про своє майбутнє після поразки збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.