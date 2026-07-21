Володимир Кириченко

Марсело Гальярдо може замінити на посту наставника збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, якщо той вирішить залишити свою посаду. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначено, що у такому випадку кандидатура Гальярдо розглядатиметься. Найбільше бажаним варіантом для Аргентинської футбольної асоціації є Дієго Сімеоне, але малоймовірно, що він залишить Атлетіко.

If Lionel #Scaloni decides to leave #Argentina National Team’s bench (his contract expires in December), Marcelo #Gallardo is a candidate to replace him. Argentina Football Federation’s dream is Cholo #Simeone for the coach role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

Контракт Скалоні закінчується у грудні. Під керівництвом 48-річного спеціаліста команда посіла 2-ге місце на ЧС-2026, поступившись у фіналі Іспанії (0:1 д. ч.).

Раніше Ліонель виграв зі збірною ЧС-2022 і двічі – Кубок Америки.

50-річний Марсело Гальярдо раніше залишив посаду головного тренера Рівер Плейт. Під його керівництвом команда виграла 15 трофеїв, зокрема стала чемпіоном Аргентини і двічі була переможцем Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, Скалоні розкрив правду про своє майбутнє після поразки збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.