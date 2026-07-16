Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу своїх підопічних у півфіналі чемпіонату світу-2026 проти Англії (2:1). Слова фахівця передає пресслужба ФІФА.

Немає слів, немає слів. Це радість для нашої країни, для наших людей. Днями я сказав, що ця група не перестає мене дивувати. І скажу вам правду: ми спробуємо перемогти, ми залишимо на полі все.

Дуже складно пояснити людям, що показують ці гравці. Це неймовірно. Ми унікальні, справді, і це не зарозумілість — це від серця. Ми унікальні. Ці люди сьогодні допомогли нам виграти матч, тож я вдячний.