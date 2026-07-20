Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував поразку у фіналі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (0:1) та розповів про своє майбутнє. Слова фахівця передає TyC Sports.

Я не говорив із Лео. Щодо мене — я поговорю з президентом. У мене є уявлення про те, що хочу зробити: виконаю контракт, а потім подивлюся. Чесно кажучи, відчуваю потребу подумати, бо не знаю, чи зможу зробити щось настільки велике, як це. Можливо, треба буде поговорити. Я вдячний президенту за те, що дав мені таку можливість — бути на цьому місці.

Бути там, де я є, — це мрія для кожного. Ми до останнього моменту намагалися віддати максимум як тренерський штаб, як гравці. Справедливо, щоб я міг узяти цей час і все обдумати. Це місце — чудове, це місце мрії, про яке я в житті не думав.

У своєму житті я не думав — і ми всі, хлопці з тренерського штабу, не думали, — що опинимося на цьому місці. Тому, щоб продовжувати, потрібно дуже багато речей. Насамперед — знову перезавантажитися, знову сформувати таку групу, яку, ймовірно, буде дуже складно створити знову. І це болить мені в душі.

Справді кажу тобі, це місце мрії, я вже говорив це на пресконференції. Не так важливо, хто очолює збірну. Достатньо, щоб ця людина мала певні цінності, щоб із дитинства ввібрала, що означає носити цю футболку, що означає грати за цю країну. А решту роблять вони — це реальність. Я не бачу це таким уже складним. І колись будь-який процес завершується. Цей був чудовим, фантастичним, і до грудня ми будемо тут боротися.

Контракт до кінця 2026 року? Зараз важливо думати про чемпіонат світу. Оскільки в нас є час до грудня, а останніми тижнями ми були зосереджені на оцінці форми гравців, це не є терміновою темою для мене і, думаю, також для AFA.