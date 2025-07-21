Стало відомо, хто замінить Кінарейкіна у Карпатах
Молодий голкіпер перейшов до Вільярреала
близько 6 годин тому
Львівські Карпати активно закривають питання воротарської позиції після трансферу Якова Кинарейкіна до іспанського Вільярреала. Як повідомляє ТаТоТаке, клуб близький до підписання 34-річного Романа Мисака, який останнім часом виступав за Колос із Ковалівки.
Окрім цього, у Карпатах серйозно розраховують на 18-річного Романа Домчака. Минулого сезону він був основним воротарем у команді U-19, і тренерський штаб покладає на нього великі надії у майбутньому.
Серед інших трансферних планів зелено-білих — підписання флангового (ймовірно, лівого) захисника з Латинської Америки. Також Карпати розглядають можливість залучення універсального вінгера Івана Нестеренка з Ворскли, яким, окрім львів’ян, цікавиться ізраїльський Маккабі Хайфа.
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