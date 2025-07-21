Львівські Карпати активно закривають питання воротарської позиції після трансферу Якова Кинарейкіна до іспанського Вільярреала. Як повідомляє ТаТоТаке, клуб близький до підписання 34-річного Романа Мисака, який останнім часом виступав за Колос із Ковалівки.

Окрім цього, у Карпатах серйозно розраховують на 18-річного Романа Домчака. Минулого сезону він був основним воротарем у команді U-19, і тренерський штаб покладає на нього великі надії у майбутньому.

Серед інших трансферних планів зелено-білих — підписання флангового (ймовірно, лівого) захисника з Латинської Америки. Також Карпати розглядають можливість залучення універсального вінгера Івана Нестеренка з Ворскли, яким, окрім львів’ян, цікавиться ізраїльський Маккабі Хайфа.