Павло Василенко

У неділю, 9 листопада, у матчі 11-го туру Серії А Рома вдома перемогла Удінезе з рахунком 2:0.

Український форвард римської команди Артем Довбик вийшов на цей поєдинок у стартовому складі, але отримав травму в кінці першого тайму і змушений був достроково залишити поле.

За даними TMW, нападник Роми отримав розрив сухожилля лівого прямого м'яза стегна та буде поза грою приблизно чотири-шість тижнів.

Таким чином, Довбик не допоможе збірній України у матчах відбору наЧС-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).