Рома ціною травми Довбика змогла переграти Удінезе
Артема поміняли ще до перерви
близько 1 години тому
Рома в рамках 11 туру Серії А вдома приймала Удінезе. Матч у Римі завершився з рахунком 2:0.
Невтішна новина до табору збірної України надійшла з Вічного міста, коли наприкінці першого тайму пошкодження зазнав нападник Роми Артем Довбик, якому знадобилася заміна ще до перерви.
Кількома хвилинами раніше команда Джан П'єро Гасперіні повела в рахунку, коли за гру рукою Камара арбітр вказав на позначку, скориставшись підказкою VAR. Пеллегріні влучно реалізував пенальті.
По перерві Ромі вдалося збільшити перевагу в рахунку. Манчіні та Челік підключились до атаки і турецький оборонець встановив остаточний рахунок на табло «Стадіо Олімпіко».
Серія А. 11 тур
Рома - Удінезе 2:0
Голи: Пеллегріні, 42 (з пенальті), Челік, 61