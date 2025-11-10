Гасперіні розкрив подробиці травми Довбика
Гравцю збірної України знадобилася заміна ще до перерви
14 хвилин тому
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик отримав ушкодження наприкінці першого тайму поєдинку 12-го туру Серії А проти Удінезе (2:0). Українцеві знадобилася заміна ще до перерви.
Головний тренер римлян Джан Пʼєро Гасперіні прокоментував ситуацію після матчу, слова наставника наводить пресслужба клубу:
– Ми оцінимо стан Довбика, але, схоже, у нього теж нічого серйозного. Це такі дрібні травми, але, на щастя, зараз є пауза між матчами. Проте буває, що такі травми вибивають тебе на два-три тижні, а за три тижні, з огляду на нинішній календар, можна пропустити п’ять-шість матчів — і це стає важким випробуванням. Особливо якщо травмуються всі гравці одного амплуа.
– Команда вже має певні орієнтири й перебуває у кращій формі, ніж кілька тижнів тому. Ми вміємо атакувати з хорошою ефективністю. Звичайно, сподіваємося під час паузи відновити якомога більше гравців.
Нагадаємо, Артем Довбик викликаний Сергієм Ребровим до лав національної збірної України на матчі відбору до чемпіонату світу проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
Наступний офіційний матч Рома проведе після міжнародної перерви, коли в чемпіонаті Італії зустрінеться з Кремонезе.