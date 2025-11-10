Нападник Роми та збірної України Артем Довбик отримав ушкодження наприкінці першого тайму поєдинку 12-го туру Серії А проти Удінезе (2:0). Українцеві знадобилася заміна ще до перерви.

Головний тренер римлян Джан Пʼєро Гасперіні прокоментував ситуацію після матчу, слова наставника наводить пресслужба клубу:

– Ми оцінимо стан Довбика, але, схоже, у нього теж нічого серйозного. Це такі дрібні травми, але, на щастя, зараз є пауза між матчами. Проте буває, що такі травми вибивають тебе на два-три тижні, а за три тижні, з огляду на нинішній календар, можна пропустити п’ять-шість матчів — і це стає важким випробуванням. Особливо якщо травмуються всі гравці одного амплуа.

– Команда вже має певні орієнтири й перебуває у кращій формі, ніж кілька тижнів тому. Ми вміємо атакувати з хорошою ефективністю. Звичайно, сподіваємося під час паузи відновити якомога більше гравців.