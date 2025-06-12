«Це топовий фахівець». Захисник із МЛС – про тренера збірної України
Захисник вітчизняної «молодіжки» зізнався, що йому подобається працювати під керівництвом Мельгоси
близько 1 години тому
Захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков перед матчем першого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Данії поділився враженнями від роботи під керівництвом головного тренера команди Унаї Мельгоси.
Мені дуже подобається з ним працювати, це топовий фахівець. Можливо, і в майбутньому десь поза межами молодіжної збірної ми перетнемося. Те, що про нього пишуть, як про одного з найкращих фахівців у роботі з молоддю – це все правда, – заявив Смоляков у інтерв’ю «Українському футболу».
Першу гру «синьо-жовтих» на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 можна подивитися вже сьогодні, 12 червня. Пряма трансляція матчу Україна – Данія. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса заявив про бажання вийти до фіналу Євро-2025.
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