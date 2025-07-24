Павло Василенко

Менеджерка колишнього воротаря київського Динамо і Дніпра Дениса Бойка в комантарі сайту Чемпіон розповіла, як ексголкіпер виїхав за межі України для відвідування бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

«Денис виїхав легально, з метою відвідати поєдинок Олександра Усика та підтримати його, на декілька днів. Саме зараз він вже в Києві. Денис заброньований як працівник підприємства, що має статус критичності. Зокрема, займається адмініструванням і розвитком спортивного контенту платформи Viasat».

37-річний Бойко є чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка у складі Динамо, чемпіоном Туреччини у складі Бешикташа і фіналістом Ліги Європи як гравець Дніпра.

Голкіпер також виступав за київські ЦСКА і Оболонь, криворізький Кривбас, іспанську Малагу і житомирське Полісся.