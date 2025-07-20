Мілевський - про Дениса Бойка: «Ось цей Вася, б###ь, як він виїхав, б###ь? Кому не ліньки – всі їздять!»
Екс-форвард Динамо відреагував на знімок колишнього воротаря київського клубу зі співачкою Дорофєєвою перед боєм Усика.
близько 12 годин тому
Колишній нападник Динамо Артем Мілевський прокоментував фото екс-воротаря київського клубу Дениса Бойка зі співачкою Надею Дорофєєвою на лондонському стадіоні Вемблі.
Дорофєєва виконала український гімн перед переможним боєм Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Деніела Дюбуа (22-3, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
– Поїхав у джокер усіх обманювати. Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з «Вемблі». Виїжджають просто всі кому не ліньки, б###ь. Ось цей Вася, б###ь, куди він поїхав, б###ь? Як він поїхав, б###ь? Поїхав джокер усіх дурити, всіх обманювати, нах. Кому не ліньки – всі їздять. Ну це нормально, пацантре, б###ь? Ї###и просто. Все, б###ь, – сказав Мілевський у своєму телеграм-каналі.