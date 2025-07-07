Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів, як клубу вдалося домовитися про перехід з захисником Іллею Крупським і хавбеком Іваном Калюжним, коли команда ще була у Першій лізі.

Кожен новий футболіст, який приєднується до нашого клубу, обовʼязково поділяє бачення нашого проєкту та наші підходи. Ключове, чому футболісти обирають саме наш клуб серед інших, – це спільні цінності, а не фінансовий чинник.

Ті, хто приходять у «Металіст 1925», розуміють, що це не просто перехід з одного клубу в інший. Вони долучаються до створення нового, амбітного футбольного проєкту. Ми чітко транслюємо свої цінності, ігрову філософію, атмосферу в клубі – це фундамент.

Дійсно, були труднощі з цим підвищенням у класі, проте ми не розглядали іншого підсумку. Ми вели чесні переговори з гравцями й розкладали всі сценарії. Думаю, саме ця відкритість і прозорість в комунікації з футболістами й переконала їх зробити вибір на користь нашого клубу, – повідомив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.