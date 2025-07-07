Стало відомо, як Металісту 1925 вдалося заманити Крупського і Калюжного у Першій лізі
Коли з гравцями домовилися, підвищення в класі було зовсім не гарантоване
близько 1 години тому
Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів, як клубу вдалося домовитися про перехід з захисником Іллею Крупським і хавбеком Іваном Калюжним, коли команда ще була у Першій лізі.
Кожен новий футболіст, який приєднується до нашого клубу, обовʼязково поділяє бачення нашого проєкту та наші підходи. Ключове, чому футболісти обирають саме наш клуб серед інших, – це спільні цінності, а не фінансовий чинник.
Ті, хто приходять у «Металіст 1925», розуміють, що це не просто перехід з одного клубу в інший. Вони долучаються до створення нового, амбітного футбольного проєкту. Ми чітко транслюємо свої цінності, ігрову філософію, атмосферу в клубі – це фундамент.
Дійсно, були труднощі з цим підвищенням у класі, проте ми не розглядали іншого підсумку. Ми вели чесні переговори з гравцями й розкладали всі сценарії. Думаю, саме ця відкритість і прозорість в комунікації з футболістами й переконала їх зробити вибір на користь нашого клубу, – повідомив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.
Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.
Раніше Носов повідомив, що Металіст 1925 шукає новий номінально домашній стадіон для УПЛ після конфлікту з Лівим берегом.
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