Сергій Разумовський

18 червня відбулося жеребкування першого та другого раундів плейоф європейської кваліфікації ЧС-2027 серед жінок. За підсумками процедури жіноча збірна України дізналася свій шлях у відборі до світової першості, повідомляє пресслужба УАФ.

У першому раунді команда Ії Андрущак зіграє двоматчеве протистояння проти Словаччини. Перший поєдинок українки проведуть на виїзді, а матч-відповідь — удома. Якщо збірна України зуміє пройти цей бар’єр, то в другому раунді плейоф її суперником стане переможець пари Греція — Англія. І цей етап також передбачає два матчі — вдома та на виїзді.

У плейоф жіночої європейської кваліфікації беруть участь 32 команди, які розіграють путівки в межах двох раундів двоматчевих протистоянь. За підсумками цієї стадії визначаться сім європейських збірних, які напряму потраплять на чемпіонат світу, а ще одна команда отримає шанс через міжконтинентальний плейоф.

Чотири переможці Ліги А — Данія, Франція, Німеччина та Іспанія — вже гарантували собі місце у фінальній частині турніру, який пройде в Бразилії з 24 червня по 25 липня 2027 року. Решта європейських путівок, а також місце в міжконтинентальному плейоф, будуть розіграні восени та на початку зими 2026 року.

У першому раунді шляхом 1 зіграють команди, які посіли другі та треті місця в групах Ліги А, проти шести переможців груп та двох найкращих за рейтингом других місць Ліги С. Вісім переможців цього етапу пройдуть далі.

У шляхові 2 візьмуть участь збірні, що фінішували четвертими в Лізі А, серед яких і Україна, а також переможці груп Ліги B. Вони сформують вісім пар проти команд, які посіли другі та треті місця в групах Ліги B. Усі сіяні команди, зокрема й ті, що завершили груповий етап Ліги А на четвертій позиції, проведуть матчі-відповіді вдома.

Після об’єднання обох шляхів у другому раунді буде сформовано вісім пар. Сім найкращих переможців за рейтингом напряму вийдуть на ЧС-2027, а ще один учасник плейоф отримає місце у другій стадії міжконтинентального відбору, який відбудеться у лютому 2027 року.

Матчі першого раунду плейоф заплановані на 7-13 жовтня 2026 року, а поєдинки другого раунду відбудуться 26 листопада - 5 грудня 2026 року.

Європейська кваліфікація ЧС-2027 серед жінок передбачає 11 місць для УЄФА у фінальній частині та ще одне — у міжконтинентальному плейоф. Прямі путівки за підсумками групового етапу вже отримали Данія, Франція, Німеччина та Іспанія, а решта восьми команд, що пройдуть плейоф, завершать європейську кваліфікацію розподілом семи прямих місць і одного шансу через міжконтинентальний відбір.

Нагадаємо, збірна України посіла останнє місце у своїй групі Ліги A кваліфікації на ЧС-2027.