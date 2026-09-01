Стали відомі дати і час матчів 1/16 фіналу Кубка України
Поєдинки стартують наступного тижня
На офіційному сайті УАФ оприлюднено дати та час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27, затверджені відповідною Дирекцією.
Розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2026/27
8 вересня
13:00 Олімпія – Кривбас
15:00 Базис – Маяк
9 вересня
11:00 Вікторія – Металіст
12:00 Карбон – Епіцентр
13:00 Пробій Городенка – Олександрія
14:00 Новий Розділ – Агротех
15:00 Агробізнес – Лівий Берег
16:00 Фенікс Маріуполь – Зоря
18:00 Полісся – Кудрівка
10 вересня
15:30 Нива Вінниця – Динамо Київ
16 вересня
14:00 Прикарпаття – Харків
15:00 Куликів Білка – Верес
16:00 Буковина – ЛНЗ
17 вересня
11:00 Тростянець – Чернігів
15:00 Вільхівці – Шахтар
15:30 Колос – Карпати
Наступний раунд – 1/8 фіналу – має відбутися 27-29 жовтня. Вирішальні стадії турніру пройдуть уже у 2027 році. Чвертьфінальні матчі заплановані на 2-4 березня, півфінали відбудуться 20-22 квітня, а фінальний поєдинок Кубка України призначений на 19 травня.
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