Павло Василенко

У столичному Будинку футболу пройшла офіційна процедура жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

У боротьбі за трофей залишилося 14 команд УПЛ, дев'ять представників Першої ліги, чотири клуби Другої ліги та відразу п'ять аматорських колективів.

Згідно з регламентом турніру, саме з цієї стадії свій шлях розпочинають чотири представники УПЛ у єврокубках. Таким чином, Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ дізналися опонентів.

Базові дати проведення всіх поєдинків цієї стадії змагань заплановані на період з 8 по 10 вересня.

Чинним володарем Кубка України є Динамо, яке в минулому сезону у фінальному поєдинку переграло першоліговий ФК Чернігів (3:1).