Павло Василенко

Ліверпуль пішов на кадрові зміни у тренерському штабі, розпрощавшись з Аароном Бріггсом, який відповідав за роботу команди зі стандартними положеннями. Причиною рішення стали серйозні проблеми чемпіонів Англійської Прем’єр-ліги саме в цьому компоненті гри, що від початку сезону перетворився на одну з головних слабкостей мерсісайдців.

Статистика виглядає тривожно. Якщо не враховувати пенальті, жодна команда вищого дивізіону не пропустила більше м’ячів зі стандартних положень, ніж Ліверпуль – 12 голів. За кількістю пропущених м’ячів після кутових червоні також серед аутсайдерів: сім голів, гірший показник має лише Вест Гем (10).

Не краща ситуація і в атаці. Ліверпуль забиває в середньому лише 2,4 гола на кожні 100 стандартних положень – це другий найгірший результат в АПЛ, нижчий показник має лише Брентфорд. В обороні ж команда пропускає 8,2 гола на 100 стандартів, і гірше в цьому аспекті виглядає тільки Ноттінгем Форест.

Проблеми особливо гостро проявилися в останніх матчах проти Тоттенгема та Вулвергемптона. В обох поєдинках команда Арне Слота впевнено вела 2:0, однак пропущені голи зі стандартних положень різко змінювали хід гри й змушували Ліверпуль нервувати за підсумковий результат.

Бріггс, колишній аналітик Манчестер Сіті, приєднався до штабу Слота в липні 2024 року після відходу Вітора Матоса. Спершу клуб шукав окремого тренера зі стандартів, але зрештою поклав ці обов’язки саме на Бріггса – рішення, яке тепер вирішили переглянути.