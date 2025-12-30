Центральний захисник Ібраїма Конате продовжує залишатися у центрі трансферної уваги. Ліверпуль націлений на те, щоб переконати 26-річного француза продовжити контракт із клубом.

Незважаючи на те, що інтерес з боку Реала до гравця трохи знизився через недавній спад форми, мерсисайдці прагнуть якнайшвидше залагодити питання з його майбутнім.

Клуб запропонував Конате нові умови, які мають зробити його одним із найбільш високооплачуваних футболістів команди. При цьому керівництво Ліверпуля чітко дало зрозуміти, що не збирається виходити за межі встановленої зарплатної структури, навіть заради ключового захисника, повідомило Sky Sports.

