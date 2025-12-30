Мерсисайдський Ліверпуль офіційно повідомив про перехід 14-річного українського півзахисника Мирослава Васьковського. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба англійського клубу.

Юний футболіст приєднався до Ліверпуля з австрійської Аустрії, в академії якої він перебував з 2022 року. Васьковський вважається одним із найперспективніших виконавців свого віку та є гравцем збірної України U15.

Після 18 турів Англійської прем’єр-ліги команда Арне Слота набрала 32 очки та посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату Арсенала на десять балів. Свій наступний матч Ліверпуль проведе в АПЛ проти Лідса 1 січня, у четвер. Початок гри о 19:30.