Статистичний портал оцінив виступ збірної України у програному поєдинку проти Канади
У синьо-жовтих найкращу оцінку отримав Олександр Тимчик
близько 3 годин тому
Вчора, 7 червня, відбувся матч у рамках міжнародного товариського турніру Canadian Shield 2025, у якому збірна Канади зустрілася із національною командою України. Синьо-жовті відверто провалили першу половину зустрічі, а забити господарям поля вдалося лише ближче до закінчення гри.
В результаті команда Сергія Реброва зазнала поразки з рахунком 2:4. За версією SofaScore найкращим гравцем зустрічі було визнано канадського нападника Джонатана Девіда — його оцінка склала 8,2.
Серед футболістів збірної України найвищим балом відзначився Олександр Тимчик – 7,4, а найгірший показник отримав Валерій Бондар – лише 6,0. Наступний поєдинок турніру українці проведуть 11 червня, де їхнім суперником стане збірна Нової Зеландії.
Нагадаємо, що раніше вболівальники збірної України обрали найкращого гравця у поєдинку з канадцями.
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