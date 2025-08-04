Павло Василенко

Відбулося жеребкування раунду плей-оф відбору до Ліги Європи у Ньоні (Швейцарія), у ході якого своїх потенційного суперника дізнався донецький Шахтар – це буде турецький Самсунспор.

«Гірникам», аби вийти до фінальної стадії кваліфікації ЛЄ, необхідно буде на попередньому етапі пройти грецький Панатінаїкос.

Дати матчів плей-оф відбору Ліги Європи: 21 та 28 серпня.

Додамо, що у разі вильоту від Панатінаїкоса, донеччани потраплять напряму до основного етапу Ліги конференцій.