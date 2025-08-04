Став відомий потенційний суперник Шахтаря в плей-оф відбору Ліги Європи
«Гірникам» потрібно ще пройти Панатінаїкос
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Відбулося жеребкування раунду плей-оф відбору до Ліги Європи у Ньоні (Швейцарія), у ході якого своїх потенційного суперника дізнався донецький Шахтар – це буде турецький Самсунспор.
«Гірникам», аби вийти до фінальної стадії кваліфікації ЛЄ, необхідно буде на попередньому етапі пройти грецький Панатінаїкос.
Дати матчів плей-оф відбору Ліги Європи: 21 та 28 серпня.
Додамо, що у разі вильоту від Панатінаїкоса, донеччани потраплять напряму до основного етапу Ліги конференцій.
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