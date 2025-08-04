Павло Василенко

Бешикташ спростував повідомлення про звільнення головного тренера Уле Гуннара Сульшера. Раніше повідомлялося, що керівництво турецького клубу розглядає заміну головного тренера після того, як Бешикташ вибув з кваліфікації Ліги Європи від донецького Шахтаря (0:2 2:4). Основним кандидатом на цю посаду називався Нурі Шахін.

«Повідомлення, опубліковані в ЗМІ з посиланням на іноземні джерела, про те, що ми розстаємося з нашим тренером Уле Гуннаром Сульшером і підпишемо контракт з Нурі Шахіном, є неправдивими», – повідомила пресслужба турецького гранду.

Бешикташ тепер зіграє проти Сент-Патрікс з Ірландії у кваліфікації третього раунду Ліги конференцій.