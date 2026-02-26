Степаненко за крок від повернення в УПЛ
Відрядження в Туреччині підходить до кінця
1 день тому
Тарас Степаненко / Фото - Еюпспор
Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко близький до камбеку в УПЛ,повідомляє «ТаТоТаке».
Легенда Шахтаря отримав запрошення приєднатися до Колоса Очікується, що 36-річний опорний півзахисник проведе в Ковалівці як мінімум друге коло поточного сезону.
Після цього сторони ухвалять рішення про можливості подальшої співпраці.
