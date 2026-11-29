Ден Гааг та Утрехт провели результативний матч у межах 14-го туру нідерландської Ередивізі . Уже на 54-й хвилині гості вели з рахунком 4:2, а одним із головних героїв зустрічі став український нападник Артем Степанов.

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Форвард Утрехта двічі відзначився у воротах суперника. Перший гол Степанов забив на 42-й хвилині, а після перерви, на 54-й, знову скористався своєю нагодою та допоміг команді збільшити перевагу до двох м’ячів.

Для українця цей матч став особливим, адже він уперше в кар’єрі оформив дубль на дорослому рівні. Раніше Степанову не вдавалося забити двічі за один поєдинок ані у складі Утрехта, ані під час виступів за інші команди.

Завдяки двом результативним ударам нападник довів свій гольовий доробок у поточному сезоні Ередивізі до восьми м’ячів. Наразі Степанов посідає сьоме місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Лідером перегонів є ван Берген, який забив десять голів.

Українець продемонстрував високу ефективність в атаці. Для дубля йому знадобилося лише три удари по воротах. Водночас Степанов тричі втрачав м’яч і двічі порушував правила. Попри це, його дії отримали високу оцінку від аналітичного порталу FlashScore – 8,4 бала. Це друга найкраща оцінка серед усіх футболістів матчу.

Ден Гааг та Утрехт перебувають у нижній частині турнірної таблиці та борються за збереження місця в Ередивізі. Утрехт після цього матчу має 15 очок і випереджає зону вильоту на п’ять балів. Успішний виступ Степанова може стати важливим фактором для команди в боротьбі за покращення турнірного становища.

Ередивізі, 14-й тур

Ден Гааг – Утрехт 3:4

Голи: Едуардо, 7, 66, Ротьє, 52 – Амрабат, 6, Степанов, 42, 54, Катлін, 48