Павло Василенко

Відбувся матч 22-го туру чемпіонату Нідерландів, у якому Утрехт приймав на своєму стадіоні Феєноорд. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0ю

18-річний українець Артем Степанов знову не потрапив до стартового складу господарів. Форвард вийшов на заміну у перерві матчу, але результативними діями не відзначився.

Степанов виступає за Утрехт на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону. Його контракт належить німецькому Баєру.

Утрехт посідає 13-е місце в турнірній таблиці Ередивізі з 24 очками, Феєноорд – другий (42 бали).

Чемпіонат Нідерландів, 22-й тур

Утрехт – Феєнорд – 0:1

Гол: Таргаллін, 10.